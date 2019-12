Blindgänger aus Zweitem Weltkrieg : Erneut Fliegerbomben in der Pfalz entdeckt

Kaiserslautern/Germersheim In Kaiserslautern ist am Donnerstag eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Wann der Blindgänger entschärft werde, sei unklar, sagte die Polizei.

Auch in Germersheium ist am Donnerstag bei Bauarbeiten ein Blindgänger gefunden worden. Die mit Phosphor gefüllte Bombe sei bei den Baggerarbeiten beschädigt worden und könne nicht abtransportiert werden, sagte Bürgermeister Marcus Schaile (CDU) am Donnerstag. Die Sprengung sollte noch in der Nacht zu Freitag erfolgen. Die Behörden hätten am Abend begonnen, Teile der Innenstadt von Germersheim zu evakuieren, sagte Schaile. Insgesamt müssen etwa 2000 Menschen ihre Häuser verlassen.