Zwei Polizisten in Kusel getötet : Polizistenmord-Prozess geht weiter: Worum es heute vor dem Landgericht geht

Kaiserslautern Die Verhandlung im Fall der beiden getöteten Polizisten in Kusel geht am Freitag vor dem Landgericht Kaiserslautern weiter. Vor Gericht soll ein Polizeibeamter gehört werden.

Der Mordprozess um tödliche Schüsse auf zwei Polizisten Ende Januar bei Kusel wird an diesem Freitag vor dem Landgericht Kaiserslautern fortgesetzt. In der Verhandlung soll ein Polizeibeamter zu zwei Zeugenvernehmungen gehört werden, die er selbst miterlebt hat, wie ein Gerichtssprecher sagte.

Nebenangeklagter schweigt bei Verhandlung

Am zwölften Verhandlungstag am 12. August wollte das Landgericht Kaiserslautern unter anderem von einer Vernehmungsbeamtin hören, was der Nebenangeklagte nach seiner Festnahme ausgesagt hatte. Der 33-Jährige schweigt in der laufenden Verhandlung, er hatte jedoch vor Prozessbeginn Angaben zur Tat gemacht.