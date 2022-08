Aufarbeitung : Missbrauch im Bistum Trier: Heute präsentiert Kommission Bericht dazu

Trier/Saarbrücken Missbrauch von Kindern und Jugendliche durch Pfarrer: Wie haben Bischöfe dazu beigetragen, dass solche Fälle in der katholischen Kirche über Jahrzehnte vertuscht wurden? Ein erster Bericht soll darüber Aufschluss geben. Derweil werden weitere Fälle bekannt.

Ein gutes Jahr nach dem Start stellt die unabhängige Kommission zur Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs im katholischen Bistum Trier am heutigen Donnerstag, 25. August, um 16 Uhr erste Ergebnisse vor.

Bistum Trier setzte verurteilte Priester in Krankenhausseelsorge ein – zwei davon aus dem Saarland

Wie sind Bischöfe mit Informationen zu Missbrauch umgegangen?

Ziel der Kommission ist es, die Missbrauchsfälle in der Nachkriegszeit zu erheben und zu analysieren, wie Verantwortliche und speziell Bischöfe mit den Tätern umgegangen sind.

Sexualisierte Gewalt in der katholischen Kirche

Auch mögliche Strukturen, die die Aufdeckung von sexuellem Missbrauch an Kindern und Jugendlichen erschwert haben, sollen in den Blick genommen werden. Die Arbeit der Kommission um den früheren rheinland-pfälzischen Justizminister Gerhard Robbers ist auf sechs Jahre angelegt. Zum Bistum Trier gehören rund 1,3 Millionen Katholikinnen und Katholiken in Rheinland-Pfalz und im Saarland.