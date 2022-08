Trierer Einzelhandel : Bei Saturn in Trier gehen die Lichter aus – und wer knipst sie wieder an?

Trier Droht in der Kaufhof-Filiale in der Trierer Simeonstraße ein ähnlicher Leerstand wie in der benachbarten Karstadt-Immobilie? Nächste Woche zieht der Elektromarkt Saturn aus den beiden oberen Etagen aus.