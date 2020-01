Konzert in Saarburg : Tribute-Band We Salute you rockt wie AC/DC

Saarburg Die großen Hits von AC/DC wird die Tribute-Band We Salute You am Samstag, 18. Januar, in der Stadthalle Saarburg präsentieren. Einlass in die Halle ist um 19 Uhr, das Konzert beginnt um 20.30 Uhr. We Salute You möchte das AC/DC-Bühnenbild möglichst originalgetreu wiedergeben, kündigt der Veranstalter an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Ley

Sänger Grant Foster und Gitarrist Nick Young spielten bereits für die AC/DC-Coverband Barock.