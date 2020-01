Not macht erfinderisch : 16-Jähriger will Schwangerschaftstest klauen — und wird erwischt

16-Jähriger will Schwangerschaftstest klauen — und wird erwischt

Not macht erfinderisch

Kaiserslautern Mit dem geklauten Schwangerschaftstest wollte der 16-Jährige die Drogerie verlassen, doch dann schrillte der Alarm.

War ihm der Einkauf peinlich oder wollte er nur Geld sparen? Wie die Polizei mitteilte, ist ein 16-Jähriger am Montagmittag dabei erwischt worden, wie er in einem Drogeriemarkt in Kaiserslautern einen Schwangerschaftstest klauen wollte.