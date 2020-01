Konzert in Saarburg : Auf den Spuren von Phil Collins

Saarburg Eine Hommage an Phil Collins verspricht die Tribute-Band Still Collins am Samstag, 11. Januar, in der Stadthalle Saarburg. Um 20.30 Uhr beginnt das Konzert, Einlass ist um 19 Uhr. „Sänger Sven Komp und seine Bandkollegen sind bereits seit Mitte 1996 unterwegs und konnten beispielsweise Ray Wilson (Genesis) von sich überzeugen“, heißt es vonseiten des Veranstalters.

Komp und Co. unternehmen eine musikalische Zeitreise durch das Werk von Phil Collins. Dabei spielen sie sowohl Genesis-Songs als auch Solohits.