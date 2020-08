Corona : 54 Asylbewerber in Hermeskeil mit Corona infiziert

Trier, Hermeskeil In der Erstaufnahmestelle für Asylbewerber in Hermeskeil sind 54 Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet worden. Grundlage seien 90 Prozent der Testergebnisse der 519 Bewohner, teilte die Aufsichtsbehörde ADD in Trier am Samstag mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von epd

„Allen positiv Getesteten geht es den Umständen entsprechend gut.“ Keiner müsse ins Krankenhaus, manche der positiv Getesteten seien sogar symp­tomfrei. Die Ursache der Infektionen sei weiterhin nicht bekannt.

Die Betroffenen würden in zwei Gebäuden der Einrichtung getrennt von den anderen Bewohnerinnen und Bewohnern untergebracht, teilte die Behörde mit. Ein Arzt und ein Krankenwagen des Deutschen Roten Kreuzes stünden bereit, um Patienten zu behandeln oder bei einer Verstärkung der Symptome ins Krankenhaus zu bringen. Alle Bewohner sind seit vergangenem Mittwochnachmittag in ihrer Unterkunft unter 14-tägige Quarantäne gestellt.