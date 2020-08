Kreis Trier-Saarburg : Mindestens 53 Corona-Fälle in Asylbewerber-Einrichtung

Mindestens 53 Corona-Fälle in Asylbewerber-Einrichtung

Eine Mitarbeiterin testet in einem kommerziellen Covid-19-Testzentrum einen Mann (Symbolfoto). Foto: dpa/Christian Charisius

Trier In einer Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber in Hermeskeil im Kreis Trier-Saarburg haben sich mindestens 53 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

Dies teilte eine Sprecherin der zuständigen Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion am Samstag mit. Den Betroffenen gehe es soweit gut, sie seien mit ihren unmittelbaren Angehörigen in zwei der sieben Häuser in Quarantäne. Noch immer stünden aber einige Testergebnisse aus, manche hätten auch zweimal getestet werden müssen. Ein Arzt und Krankenschwestern seien vorsichtshalber vor Ort, falls sich der Gesundheitszustand von Infizierten verschlechtere und sie ins Krankenhaus müssten.