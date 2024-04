Kriegsfolgen Tausende von Entschärfung einer Weltkriegsbombe betroffen

Von der Entschärfung einer 500 Kilogramm schweren Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg in Mainz sind am Freitag etwa 3500 Menschen betroffen. Ein Radius von rund 750 Metern um den Fundort werde evakuiert und gesperrt, inklusive zweier Einfahrtsstraßen, teilte die Stadt am Donnerstag mit. Die Entschärfung soll um 12.00 Uhr beginnen, zwei Stunden vorher müssen alle Menschen den Gefahrenbereich verlassen haben.