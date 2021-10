44 Bewohner in Quarantäne : Corona-Ausbruch in Seniorenheim im Landkreis St. Wendel

St Wendel In einem Pflegeheim in der Gemeinde Nohfelden gibt es mehrere Corona-Fälle. Betroffen sind zehn Bewohner und sechs Mitarbeiter.

Das teilt ein Sprecher des Landratsamtes mit, der am Mittwoch 32 neue Fälle im Landkreis meldet, davon zwölf in der Gemeinde Nohfelden, neun in Tholey, sechs in St. Wendel, je zwei in Namborn und Marpingen sowie einer in Nonnweiler. Die Inzidenz steigt auf 73,8.