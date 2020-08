Weingüter öffnen : Saarwinzer kredenzen edle Tropfen

Auch die Weinmanufaktur Van Volxem unter der Leitung von Roman Niewodniczanski in Wiltingen öffnet am Wochenende ihre Tore. Foto: Thomas Reinhardt

Saarburg/Konz 14 Weingüter zwischen Serrig und Konz-Filzen öffnen am kommenden Wochenende ihre Tore.

Steile Weinberge, die malerische Flusslandschaft sowie Winzerorte mit historischen und modernen Weingütern – das untere Saartal ist ein lohnendes Ziel für Urlauber und Weinfreunde. Am letzten August-Wochenende war diese Region in den vergangenen Jahren beim Event Saar-Riesling-Sommer das Mekka von Tausenden Genießern. Aufgrund der Corona-Pandemie findet diese Veranstaltung in diesem Jahr nicht statt. Der Saar-Riesling-Sommer 2021 ist für das Wochenende vom 27. bis 29. August geplant.

Dennoch müssen Weinfreunde am Samstag und Sonntag, 29. und 30. August, nicht auf Wein- und Genusserlebnisse verzichten. Einige der Weingüter öffnen ihre Pforten für individuelle Weinproben. 14 Weingüter zwischen Serrig und Konz-Filzen beteiligen sich an dem Alternativangebot. In Serrig lädt das Weingut Schloss Saarstein auf der Terrasse mit Blick ins Saartal ein. Das Weingut Würtzberg in Serrig bietet mit dem Weingut Carl Loewen aus Leiwen einen Gastwinzer von der Mosel auf und lädt zur Jahrgangspräsentation unter dem Motto „Saar-Jungwinzer trifft Mosel-Jungwinzer“.

In Saarburg präsentiert das Weingut Dr. Wagner seine Weine im Park. Auch das Weingut Forstmeister Geltz-Zilliken öffnet seine Vinothek. In Schoden lädt der Weinhof Herrenberg zum Besuch ein, in Wiltingen die Weinmanufaktur Van Volxem sowie am Scharzhof die Bischöflichen Weingüter. In Ayl ist die Vinothek des Weingutes Margarethenhof geöffnet, im Weingut Peter Lauer erwarten die Besucher ein „verkaufsoffenes Sommerwochenende“ und individuelle Weinverkostungen. In Kanzem sind drei Betriebe mit von der Partie: Das Weingut Peter Mertes öffnet die neue Weinbar „Wein+Bike“, Gut Cantzheim seine Gartenwirtschaft, und Günther Jauchs Weingut von Othegraven kann besucht werden.

In Konz-Oberemmel lädt das Weingut von Hövel zur Jahrgangspräsentation mit dem Gastweingut Reichsgraf von Kesselstatt. In Konz-Filzen ist das Weingut Piedmont geöffnet.