Infiziertenzahlen : Ärger mit den Zahlen: Luxemburg streicht Grenzgänger aus Corona-Statistik

Es werden ab jetzt nur noch die Zahlen der Neuinfektionen bei Einwohnern täglich mitgeteilt.

Hunderte von Menschen werden täglich in Luxemburg auf das Corona-Virus getestet – darunter auch viele Grenzgänger, die im Großherzogtum arbeiten, aber in Frankreich, Deutschland und Belgien leben. Seit Beginn der Epidemie teilt das luxemburgische Gesundheitsministeirum täglich die Zahl der Neuinfektionen mit. Nachdem das Großherzogtum in der ersten Phase der Epidemie relativ niedrige Zahlen vorweisen konnte, stiegen diese ab Juni wieder an, was in den Nachbarländern für Beunruhigung sorgte. Am 14. Juli stufte zum Beispiel das deutsche Robert-Koch-Institut Luxemburg als Risikogebiet ein. Vor einer Woche wurde die Einstufung aufgrund sinkender Zahlen dennoch wieder aufgehoben. Doch das Land fühlt sich unfair behandelt. Zwar waren die steigenden Zahlen der Neuinfektionen zum Einen auf private Feier zurückzuführen, bei denen Hygiene- und Abstandsregeln missachtet worden waren. Dass das Land aber auch Pendler testet, die im Fall eines positiven Befundes zu den nationalen Infektionen gezählt werden und somit ebenso zum Anstieg der Fälle beitragen, wurde aber meistens nicht wahrgenommen.