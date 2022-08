Spritpreise : Tankrabatt in Frankreich – so viel Geld können Sie ab 1. September sparen

Tankrabatt in Frankreich – so viel Geld können Sie ab 1. September sparen

Zum 1. September läuft der Tankrabatt in Deutschland aus. Gleichzeitig macht Frankreich Benzin und Diesel deutlich günstiger. So viel können Autofahrer beim Tanken jenseits der Grenze sparen.

Der Tankrabatt der Bundesregierung hat Deutschland zum Eldorado für ausländische Tanktouristen gemacht. Im Saarland kam an manchen Tagen sogar kein Sprit mehr aus den Zapfsäulen – „leergekauft“, so die nüchterne Bestandsaufnahme des Sprechers des Tankstellen-Interessensverbands (TIV), Herbert W. Rabl.

Niedrige Spritpreise in Frankreich: Kommen jetzt die Deutschen?

Die verhältnismäßig günstigen Preise im Saarland sorgte auch für eine weitere Kuriosität: Eine Tankstelle in Saarbrücken forderte Fahrer mit ausländischem Kennzeichen auf, ihren Personalausweis vor dem Tanken zu hinterlegen. Offenbar haben Kunden aus Frankreich wiederholt das Weite gesucht, ohne die Tankfüllung zu bezahlen.

Ironie des Schicksals: Pünktlich zum Ende des deutschen Tankrabatts wird in Frankreich ab dem 1. September der Spritpreis deutlich sinken. Der Grund: Die französische Regierung erhöht ihrerseits den eigenen Tankrabatt. Folglich wird eine Gegenbewegung des grenzübergreifenden Tanktourismus erwartet.

Alle Infos zum Tankrabatt in Frankreich ab dem 1. September

Für wen sich der Tank-Abstecher nach Frankreich lohnt und wie viel Sie sparen können, haben wir für Sie ausgerechnet. Zunächst folgen alle wichtigen Informationen zum Tankrabatt in Frankreich:

Bereits zum 1. April trat der sogenannte „remise carburant“ in Kraft. Die französische Variante des Tankrabatts sah seitdem einen steuerlichen Nachlass von 18 Cent ohne Mehrwertsteuer auf Benzin und Diesel vor.

Flüssiggaskraftstoff (LPG-c), Fahrzeug-Erdgas (CNG) in komprimierter Form (CNG ) oder verflüssigter Form (LNG) werden gesondert vergünstigt.

Der Tankrabatt in Frankreich gilt für Privatpersonen und Gewerbetreibende gleichermaßen.

So viel können Sie ab September beim Tanken in Frankreich sparen

Ausgehend von einem Spritpreis von etwa 1,75 Euro nach dem 1. September in Frankreich, bei gleichzeitigen Spritkosten von 2,05 Euro in Deutschland, beträgt die Differenz genau 30 Cent.

Bei einem Tankvolumen von 60 Liter läge die Ersparnis bei 18 Euro, abzüglich der Fahrtkosten für den Grenzverkehr. In Saarbrücken getankt würde der Tankausflug nach Forbach und zurück etwa 3,00 Euro kosten; damit sparen Tanktouristen 15 Euro .

Nach Einschätzung des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW) werden die Spritpreise in Deutschland in der ersten Septemberwoche sprunghaft in die Höhe schießen.