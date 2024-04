Durchbruch nach zähen Verhandlungen Diesen Sommer für 49 Euro in ganz Frankreich mit dem Zug unterwegs: Was taugt der „Pass Rail“ ?

Straßburg · Lange hat die Regierung in Paris mit den Regionen um eine französische Version des „Deutschland-Tickets“ verhandelt. Jetzt wird der „Pass Rail“ eingeführt, in Grand Est soll er außerdem grenzüberschreitend funktionieren. Doch anders als in Deutschland darf nicht jeder von diesem zeitlich begrenzten Angebot profitieren.

05.04.2024 , 16:48 Uhr

Mit dem „Pass Rail“ will die französische Regierung die Fahrt durch das Land mit der Regionalbahn für einen günstigen Preis ermöglichen. Foto: picture-alliance / maxppp/dpa Picture-Alliance / RIEDINGER Philippe

Von Hélène Maillasson Reporterin Saarland / Großregion