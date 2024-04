Projekt für mehr Bürgerbeteiligung Gemeinsam über die Grenze: Was Saarländer und Mosellaner wirklich wollen

Darüber haben Saarländer und Mosellaner am Dienstagabend in Saarbrücken beim Infoabend zu dem Pilotprojekt „Common Ground SaarMoselle – Für eine gemeinsame Grenzregion von morgen!“ diskutiert. Das Projekt will mit Unterstützung der Robert Bosch Stiftung mehr deutsch-französische Bürgerbeteiligung erreichen. Zu dem Abend geladen hatten die Landeshauptstadt Saarbrücken und der Gemeindeverband Forbach als Projektpartner.