Französin darf jetzt in Deutschland unterrichten : Pionierarbeit für berufliche Anerkennung: Die Lothringerin, die den Fahrlehrermangel im Saarland entschärft

Maryline Blaising aus Ernestviller darf nun als Fahrlehrerin im Saarland arbeiten. Unterstützung bekam sie von Timo Bossong von der GFU (ganz rechts), ihrem deutschen Arbeitgeber Christian Motsch (2.v.l.) und ihrem Kollegen Yann Kühner (ganz links). Foto: Sophia Schülke

Blieskastel/Ernestviller/Saarbrücken Eine französische Fahrlehrerin will ihren Beruf im Saarland ausüben und landet im Bürokratie-Dschungel. Aber Maryline Blaising nimmt die Herausforderung an, schafft Dokumente bei, klemmt sich hinter Lehrbücher. Nun gibt es die wohl erste Fahrlehrerin aus Frankreich, die in Deutschland unterrichten darf – natürlich im Saarland, wo vereint deutsch-französische Pionierarbeit geleistet wurde.