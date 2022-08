Tanken in Deutschland : Spritpreise im Saarland deutschlandweit mit am teuersten

Foto: dpa/Sven Hoppe

Saarbrücken/München Die Preise für Benzin und Diesel steigen laut ADAC in Deutschland wieder an. Warum es bei den Preisentwicklungen ein Nord-Süd-Gefälle gibt und wie viel Treibstoff im Saarland derzeit kostet.

Die Autofahrer in Bayern müssen laut ADAC an den Tankstellen aktuell die höchsten Preise zahlen. Wie der Verein mitteilte, kostete Super E10 am Dienstagvormittag im Freistaat durchschnittlich 1,779 Euro und damit fast 16 Cent mehr als in Berlin. Diesel war mit 1,991 Euro über 17 Cent teurer als in Hamburg.

Tankpreise im Saarland im Vergleich

Im Saarland lag der Preis am Dienstag für Benzin bei 1,721 Euro je Liter. Für Diesel mussten die Saarländerinnen und Saarländer sogar 1,964 Euro bezahlen. Im Vergleich zum Vormonat sind beide Werte minimal gesunken.

Für einen Liter Benzin E10 wurde im Juli im Saarland durchschnittlich 1,802 Euro gezahlt, also 0,081 Cent mehr. Für Diesel lag der Preis bei 1,972 Euro und war somit 0,008 Cent teurer als im August.

„Vom Niedrigwasser am Rhein, das auch den Transport von Kraftstoffen erschwert, sind Tankkunden im Süden stark betroffen“, teilte der ADAC mit. Allerdings machten Transportkosten nur einen geringen Teil der Spritkosten aus. Benzin koste in Berlin aktuell nur 1,621 Euro, in Hamburg 1,655 Euro – in Bremen dagegen 1,763 Euro je Liter. „Daraus ergibt sich ein Preisunterschied von 10,8 Cent allein zwischen den beiden benachbarten Hansestädten.“

Spritpreise: Nord-Süd-Gefälle beim Diesel

Beim Dieselpreis zeige sich derzeit aber „ein massives Nord-Süd-Gefälle“, teilte der ADAC mit. Diesel ist laut ADAC aktuell am günstigsten in Hamburg mit einem Durchschnittspreis von 1,819 Euro und in Berlin mit 1,823 Euro.

Verhältnismäßig preiswert sei Diesel auch in Niedersachsen, Brandenburg und Schleswig-Holstein. Am teuersten dagegen ist Diesel demnach in Bayern mit 1,991 Euro und in Baden-Württemberg mit 1,973 Euro je Liter im Schnitt. Neben dem Saarland zählten auch Rheinland-Pfalz und Hessen zu den teureren Regionen.