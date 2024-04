Preiswerter im Zug reisen Für 12 Euro nach Paris: Was ein neuer TGV-Konkurrent auch Saarländern bringt

Nicht mit dem TGV für gut hundert Euro nach Paris, sondern mit dem „Ilisto“ für 12 Euro – das verspricht das Transportunternehmen Kevin Speed ab Ende des Jahres 2028. Das französische Start-up will in den kommenden Jahren auf Frankreichs Schienen mehrere preiswerte Schnellzugverbindungen anbieten. Und damit den Ouigo-Zügen Konkurrenz machen, den Low-Cost-TGV der französischen Staatsbahn SNCF. Starten soll die Paris-Fahrt des Neueinsteigers in Straßburg. In 2 Stunden und vier Minuten soll die französische Hauptstadt erreicht sein. Zum Vergleich: Aktuell braucht ein TGV zwischen einer Stunde und 46 Minuten bis eine Stunde und 57 Minuten, die Preise für eine Hin-Fahrkarte ohne Abo liegen derzeit zwischen 49 und 118 Euro (getestet je einen Tag und 30 Tage vor Reiseantritt).