Öffnung für Wettbewerb Grand Est sucht neue Verkehrsbetreiber für 15 Bahnstrecken

Auch auf einigen Regionalstrecken kommt SNCF-Konkurrenz: Beispielsweise wird die Transdev im kommenden Jahr stündliche Regionalzüge auf der Bahnstrecke Marseille-Nizza anbieten. Die Transdev ist eine private multinationale Firmengruppe, deren Tochter Transdev Rail Regionalverbindungen nicht nur in Frankreich (Bretagne, Lyon, Zentralmassiv) betreibt, sondern auch in Deutschland – etwa die Moselbahn bei Saarburg und Regionalbahnen in Koblenz, Bayern und Niedersachsen. An Transdev ist per Minderheitenanteil die westfälische Rethmann-Firmengruppe beteiligt.