Da waren es nur noch 9 : Metz unter den Finalisten für Französische Kulturhauptstadt

Metz/Paris Das lothringische Metz hat reale Chancen auf den neuen Titel „Kulturhauptstadt Frankreichs“, der im nächsten Jahr zum ersten Mal vergeben wird.

Die Stadt an der Mosel hat es in die nächste Bewerbungsrunde geschafft und ist nun unter neun Finalisten. „Metz, das bereits die Label ,Ville d’art et d’histoire’ und ,Ville créative de l’Unesco’ für seinen Musikbereich trägt, kann gewichtige Argumente vorbringen, um den Titel zu erhalten“, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus der Stadt. Der Kulturbeigeordnete Patrick Thil erklärte gegenüber MoselleTV, dass die Stadt ein außergewöhnliches, auch musikalisches Erbe mit deutschen und italienischen Einflüssen habe. „Wir begreifen Kultur als ein modernes Werkzeug der künstlerischen Erziehung und der sozialen Integration“, so Thil weiter.