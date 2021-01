Urteil aus Frankreich : Lothringer Bergbauleute siegen vor Gericht: 10 000 Euro pro Kläger

Freyming-Merlebach Die Hartnäckigkeit der ehemaligen Kumpel aus Freyming-Merlebach hat buchstäblich ausgezahlt. Das Gericht hat ihnen hohe Entschädigugnen ausgezahlt.

Acht Jahre nach ihrem ersten Gang vor Gericht haben sich 726 ehemalige Bergbauleute aus Lothringen nun eine Entschädigung von 10 000 Euro pro Kläger erstritten. Damit hat das Berufungsgericht in Douai die Höhe der Entschädigung verzehnfacht, die den Männern in einem früheren Prozess zugesprochen worden war.

In diesem Rechtsstreit ging es um die Anerkennung eines immateriellen Schadens, des „préjudice d’anxiété“, der Angst vor einer drohenden Erkrankung. 2013 hatten die früheren Bergbauleute eine Klage eingereicht, weil sie durch ihren Einsatz unter Tage gesundheitliche Spätfolgen befürchteten. In einem ersten Urteil befand das Forbacher Arbeitsgericht 2016, dass der ehemalige Grubenbetreiber seine Vorsorgepflicht verletzt habe, indem er seine Mitarbeiter giftigen Substanzen ausgesetzt hatte. Dieser wurde dazu verurteilt, jeden Kläger mit 1000 Euro zu entschädigen. Doch das war den Bergleuten zu wenig und so zogen sie vor die nächste Instanz, das Berufungsgericht in Metz. 2017 machte diese Kammer dennoch ihre Hoffnungen zunichte und hob das Urteil aus Forbach auf. Doch die Kläger aus dem ehemaligen Kohlebecken gaben nicht auf und brachten ihren Fall vor den Kassationshof. Dieser sahr 2019 ihr Schaden als erwiesen sah und verhängte ein Grundsatzurteil in dem Fall. Nun ging es darum, die Höhe der Entschädigungssumme erneut zu verhandeln.