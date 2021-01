Silvester 2020 : Feuerwerkskörper reißt Mann im Elsass den Kopf ab

Straßburg In der Silvesternacht hat ein Feuerwerkskörper einen Mann im Elsass tödlich verletzt.

Dem 25-Jährigen sei „der Kopf abgerissen“ worden, berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP und berief sich auf die Präfektur des Départements Bas-Rhin. Ein weiterer Mann wurde bei dem Unfall in Boofzheim, etwa 30 Kilometer südlich von Straßburg, schwer am Kopf verletzt. Der 24-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.