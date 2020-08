Mundartkolumne : Immer meh Widderholunge

Foto: SZ/Müller, Astrid

Frieher war fa mich deheem de enzischte Bereich, wo ich noch ebbes se saan gehat hann, die Fernbedienung („s Drickding“) vum Fernseh. Das iss e Art Zepter, e Herrscherstab, wo Keenische in de Hand gehat hann, wann se ehr Befehle gebb hann.

Von Günther Hussong

Das Ding hann ich zwar noch in de Hand odder unner‘m Bauch, wann ich uffem Schäßlong ingeschlooft bin. Das Problem iss: Ich bin kenn Keenisch, unn mei Fraa bestimmt, uff welles Programm ich dricke däärf. Heit kriet ma mindischtens fuchzisch bis sechzisch Programme. Das Dumme iss: Oft laaft in kennem lebbes Anstännisches. Noo de Nachrichte kennt ma oft abschalte odder gleich inschloofe. Beim Teschtbild vun frieher war die Spannung genau so hoch unn de Inhalt aa net schlechter.

Mei Herzje guckt gääre Schnulze – Heimatfilme fa‘s Herz. Ääs kennt deswää aus Serie fascht jeder Bersch in de Alwe, jedie Schäreinsel in Schwede, jedie Steilküscht in Schottland unn jedes Zielgebiet vum Traumschiff. ‚S Programm awwer aktueller: Die bringe immer meh Widderholunge vun 2019 wie vun 2016. Met de neie Fernseher kannsche alle alte Sendunge nei siehn. Unn dann schelle noch e paar, well die Gebiehre heeher werre solle – im Subbermarkt werre die Konserve joo aa deirer. Im Fernseh sinn viel Sendunge schun oft geloff, awwer immer noch net abgeloff; zum Uffwärme sinn die noch gut se gebrauche.

Aa bei de Talkshows sieht ma seit Johre ganz oft Leit, wo ebbes se saan unn trotzdem iwwer e Stunn lang nix se saan hann. Die vezehle immer widder ‚s selwe unn ehr Antworte hann met de gestellte Fraache lääder Gottes oft nix se duun.

In manche Quizsendunge sitze Daa fa Daa immer die selwe Promis, vun denne wo ich ab unn zu sogar de Name kenne. ‚S werd viel vezehlt, zwischedrin werd aa moo e Fraach gestellt. Wann se dann die Antwort net wisse, werd e bissje geholf, well joo das Geld – ich hoffe, aa die Gaasch - fa e guter Zweck gespend werd.

Bis vor e paar Johr hat‘s bei uns moo efter Krach gebb. Doo sinn noch Fußballspiele im Fernseh iwwertraa woor, ohne dass de dich bei een bis drei Bezahlsender hascht anmelle misse. Ich hammer vor eewisch unn drei Daa geschwoor, nie aa nur e enzischer Penning fa Fußball im Fernseh se bezahle. Uff de anner Seit hann ich jetzt e schlechtes Gewisse: kenne die arme Profis ohne mei Geld anstännisch lääwe odder langt‘s statt Blattgold iwwer‘m Steak nur noch fa „Paprikasooß noo ungarischer Art“?