Kostenpflichtiger Inhalt: Erwartungen der Verwaltungsspitze waren hoch, doch Restaurant-Projekt steht wieder leer : Leuchtturm aus in Riegelsberg: Restaurant „Hüftgold“ schließt

Bei der Eröffnung des Restaurants „Hüftgold“ vor knapp zwei Jahren in Riegelsberg - hier eine Innenansicht - schien die Welt noch in Ordnung. Nach nur knapp zwei Jahren hat es wieder geschlossen. Der Pächter wirft Investor und Kommune vor, dass es deutliche Baumängel gebe, der Investor sagt, es gebe keine. Foto: Oliver Morguet

Riegelsberg An diesem Sonntag ist Schluss. Dann wird das Restaurant „Hüftgold“ in Riegelsberg zum letzten Mal seine Türen öffnen. Der ungewöhnliche Bau in Form zweier versetzt aufeinander stehender Würfel auf dem Riegelsberger Markt war im Zuge der Marktplatzsanierung gebaut worden, und zwar mit hohen Erwartungen: Der „Stadtbalkon“ sollte – auch mit Dachterrasse – eine besonderer Anziehungspunkt und ein „Leuchtturmprojekt“ für den Markt und Riegelsberg werden.