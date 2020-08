Lesung in Sotzweiler : Mahbuba Maqsoodi liest in Heldenrechhalle

Die Künstlerin Mahbuba Maqsoodi hat einen Großteil der neuen Fenster der Abtei Tholey gestaltet. Im September liest sie in Sotzweiler aus ihrem Buch „Der Tropfen weiß nichts vom Meer“. Foto: dpa/Sven Hoppe

Sotzweiler Lesung mit Mahbuba Maqsoodi und Hanna Diederichs anlässlich der Wiedereröffnung der Tholeyer Abteikirche.

Als Teil der Veranstaltungen zur Wiedereröffnung der Abteikirche Tholey lesen Mahbuba Maqsoodi und Hanna Diederichs am Mittwoch, 23. September, um 19.30 Uhr in der Heldenrechhalle in Sotzweiler aus ihrem Buch „Der Tropfen weiß nichts vom Meer“. Das kündigt ein Sprecher der Gemeinde Tholey an.

Die Künstlerin Maqsoodi gestaltet den Großteil der neuen Fenster der Tholeyer Abteikirche.Sie wurde in Afghanistan geboren, arbeitete dort als Lehrerin und war schon früh politisch aktiv. Ein Stipendium führte sie und ihren Mann, den Künstler Fazl Maqsoodi, nach Leningrad. Nach dem Studienabschluss verhinderte der Bürgerkrieg ihre Rückkehr. 1994 erhielt die Familie in Deutschland politisches Asyl. Seit 1996 arbeitet Maqsoodi als Künstlerin und Glasmalerin in München.

Das Buch „Der Tropfen weiß nichts vom Meer“ basiert auf ihrer Lebensgeschichte, die in einer patriarchalisch geprägten Umwelt beginnt: In Afghanistan eine Tochter zu bekommen, verheißt Unheil, denn Mädchen bedeuten Kummer und Sorgen. Mahbubas Vater hatte sieben Töchter und hieß doch jede freudig willkommen. Das Schicksal tausender afghanischer Mädchen blieb Mahbuba deshalb erspart: Ihre Eltern haben sie nicht verkauft, und ihren Mann konnte sie selber wählen – doch in der traditionellen Gesellschaft sind selbstbewusste Frauen nicht gern gesehen. Als ihre Schwester von einem islamistischen Terroristen erschossen wird, kommt alles ins Wanken.

Arno Jos Graf moderiert die Lesung. Der Eintritt ist kostenlos, eine Anmeldung erforderlich. Die Veranstaltung finde unter Einhaltung der Corona-Bestimmungen statt, teilt ein Sprecher mit. Veranstalter ist die Gemeinde Tholey in Zusammenarbeit mit der St. Mauritius Tholey GmbH.