Zuschüsse für das Saarbrücker Bertha-Bruch-Heim : Der Kampf ums Tierheimgeld geht weiter

Regionalverband Verhandlungen über Zuschüsse ziehen sich seit Monaten hin. Gelingt im September mit neuen Zahlen der Durchbruch?

Sie hatte damals während der Haushaltsdebatte beantragt, 5000 Euro für das Tierheim in den Riegelsberger Gemeindehaushalt einzuplanen. Die anderen Fraktionen winkten ab mit dem Verweis auf die laufenden Verhandlungen über einen Vertrag zwischen dem Regionalverband (RV), den Bürgermeistern in den Mitgliedskommunen des RV und dem Tierschutzverein Saarbrücken.

Die haben sich seit Jahresbeginn schon wegen der Corona-Krise verschlechtert. Heimsprecher Frederick Guldner sagte der SZ am Freitag, dem Tierschutzverein Saarbrücken werde wegen der Absagen infolge der Corona-Pandemie ein mittlerer fünfstelliger Betrag fehlen. „Tierheim-Cafés sind ebenso wenig möglich wie unser Sommerfest, das wir sonst am kommenden Wochenende gefeiert hätten. Den Alt-Saarbrücker Weihnachtsmarkt, wo wir stets mit einem Stand vertreten waren, wird es in diesem Jahr voraussichtlich ebenfalls nicht geben.“