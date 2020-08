Zwischenbilanz : „Nationalpark kann auf enorme Erfolge blicken“

Die Tafel des Gründungssteins des Nationalparks Hochwald-Hunsrück am Hunsrückhaus in Deuselbach (Rheinland-Pfalz) zeigt eine stilisierte Wildkatze. Sie ist das Wappentier des Parks. Foto: dpa/Oliver Dietze

Herrstein/Nonnweiler/Nohfelden Fünf Jahre nach der Eröffnung ist der rheinland-pfälzische Umweltstaatssekretär zufrieden mit der Entwicklung des Projekts.

„Der Nationalpark ist eine Erfolgsgeschichte – für die Natur und für die ganze Region“, sagte der rheinland-pfälzische Umweltstaatssekretär Thomas Griese bei der jüngsten Vorstandssitzung des Regionalentwicklungsvereins Hunsrück-Hochwald in Herrstein. Auf dieser wurde eine Zwischenbilanz gezogen, außerdem stellten die Verantwortlichen Pläne für die Zukunft vor. „Nach fünf Jahren Nationalpark sieht man vor allem durch die zahlreichen gemeinsamen Projekte der Nationalparkgemeinden: Die Region wächst zusammen“, sagte Griese. Der Nationalpark sei eine Herzensangelegenheit, er funktioniere aber nur, wenn auch die Region davon profitiere. Deshalb habe das rheinland-pfälzische Umweltministerium bereits mehr als 51 Millionen Euro in die Region investiert. „Ich freue mich, dass sowohl das Land als auch der Bund und die EU die Nationalparkidee und deren Entwicklung unterstützen: Seit der Vorstellung des Landeskonzeptes zur Gründung des Nationalparks und zur Entwicklung der Nationalparkregion im Jahr 2013 wurden bereits insgesamt 118 Millionen Euro bereitgestellt“, zählt Griese weiter auf.

Allein über Leader, ein EU-Programm zur Förderung des ländlichen Raums, konnten laut Griese bislang 101 Vorhaben mit Zuwendungen in Höhe von 9,9 Millionen Euro bewilligt werden. Weitere Gelder seien in die Stadt- und Dorfentwicklung sowie in den Tourismus geflossen. „Vom Nationalpark profitieren Mensch und Natur – das zeigen die zahlreichen Projekte und das Engagement der Gemeinden für die Zukunft.“

Auch das touristische Angebot verbesserte sich: So führt seit Frühjahr dieses Jahres eine App durch den Nationalpark und leistet einen weiteren Beitrag zur Entwicklung eines naturnahen Tourismus. Neben Wanderbegeisterten sollen künftig auch mehr Fahrradfahrer die Region entdecken. So wollen die Nationalpark-Gemeinden die „Bike-Region Hunsrück-Nahe“ entwickeln. Für Mountainbiker soll der Bikepark Idarkopf zur Attraktion werden.

Übernachten sollen die Gäste künftig unter anderem in zwei Nationalpark-Jugendherbergen: Zu solchen sollen die sanierungsbedürftigen Jugendherbergen in Idar-Oberstein und in Hermeskeil aufgewertet sowie modernisiert werden. In diesem Punkt würden bereits erste Fäden geknüpft und Gespräche laufen.