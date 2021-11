Bilanz im Kulturausschuss : Musikschule plant „Rock-Pop-Area“ und wünscht Umzug

Zweibrücken 42 Lenze schon zählt die städtische Herzog-Christian-Musikschule der Stadt Zweibrücken. Aber ein Jahr wie 2020 hat die Schule, die 1979 gegründet wurde, wohl noch keines erlebt. Abgesehen natürlich von 2021. Corona drückte vielen Lebensbereichen und Aktivitäten den Stempel auf.

Das Jahr 2020 und auch das aktuelle Jahr werden, wie gesagt, nicht zu den Glanzlichtern der Musikschule in die Chroniken eingehen. Umso lieber blickte Theisohn voraus. Und da hat seine Einrichtung zwei spannende Projekte im Köcher: So ist eine „Rock-Pop-Area“ (Arbeitstitel) geplant. Diese soll in dem Raum, in dem sich einst die Ostdeutschen Heimatstuben befanden, ihren Platz finden. Man sei dabei, den Raum mit Beschallung, Technik für Soundrecording und Instrumenten (E-Gitarre, E-Bass plus Verstärkeranlage, Trommeln) auszustatten. Für diese Investition seien 5000 Euro in den städtischen Haushalt eingestellt worden, ferner greife man auf Spenden beziehungsweise Eigenmittel zurück.