Winterdienst Zweibrücken : Am Streuzalz wird’s nicht mangeln

Zweibrücken Beim UBZ ist man für die kommende kalte Jahreszeit gerüstet.

Wer sorgt für eis- und schneefreie Plätze, Bürgersteige und besonders Straßen? Diese Frage könnte man sich stellen, wenn man frühmorgens entweder zur Fuß in Zweibrücken und Umgebung unterwegs ist oder sich mit dem Auto zum Arbeitsplatz begibt. Die Antwort: Es sind die 56 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Umwelt- und Service-Betriebes (UBZ) in Zweibrücken die im Fall von Eis- und Schneeglätte für sichere Wege sorgen, indem sie den Schnee wegschieben und entsprechende Salzsole auf den Straßen mit ihren Fahrzeugen aufbringen.

Noch sind keine Schneemassen und auch keine vereisten Straßen in Sicht. „Wir müssen natürlich gut vorbereitet sein für den Fall aller Fälle“, so Mannschaftz. Genauestens werden die Wetterdaten vom Deutschen Wetterdienst mit deren Werte aus den Stationen von Contwig und Kirrberg im Auge behalten. Drei große Fahrzeuge für das Aufbringen von einer Salzsole und von Salz stehen bereit. In einer großen Lagerhalle liegen rund 300 Tonnen Salz. Neben der Lagerhalle befindet sich ein großes Silo mit weiteren 120 Tonnen Salz. Hier wird das Salz mit Wasser gemischt und in die Fahrzeuge aufgefüllt. Dann kann es losgehen.