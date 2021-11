Gegenwind für Bürger-Initiative : Zweibrücker startet Petition für Amazon-Ansiedlung

Auf dem Steitzhof will sich Amazon ansiedeln. Eine Bürger-Initiative will dies verhindern. Doch nun gibt es Gegenwind für die Kritiker. Foto: Norbert Schwarz

Zweibrücken Andreas Eich kritisiert Kritiker. Der überwiegende Teil von ihnen komme gar nicht aus Zweibrücken. Eich sieht große Vorteile in der Amazon-Ansiedlung.

Das dritte Newton’sche Axiom beschreibt das Prinzip von „Actio et Reactio“, Aktion und Reaktion. Es gilt in der Physik, aber auch die Gesellschaft folgt dem Prinzip der Wechselwirkung. Etwa bei der Debatte um die Ansiedlung des Online-Versandhändlers Amazon auf dem Steitzhof. Gegner dieser Pläne haben am Freitag eine Petition an den Zweibrücker Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) übergeben (wir berichteten). Fast zeitgleich wurde eine Petition für die Ansiedlung des Online-Riesen gestartet.