Langjähriger Mieter Djalali sucht neue Praxisräume Ex-EvK soll bald zugesperrt werden

Es soll eine Flucht in eine bessere Zukunft werden. „Ich gehe hier auf jeden Fall raus!“, sagt Peter Djalali und meint mit „hier“ das Gebäude des ehemaligen Evangelischen Krankenhauses (EvK) an der Zweibrücker Oberen Himmelsbergstraße. Der Facharzt für Chirurgie will das Haus, in dem er seit über einem Jahrzehnt mit seinem eigenen Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ Zweibrücken GmbH) praktiziert, unbedingt verlassen – wegen der jüngsten negativen Entwicklungen und aus Sorge um seine Patientinnen und Patienten und sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie er auf Merkur-Anfrage verrät.