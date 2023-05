Banden-Prozess am Landgericht Zweibrücken Milde Strafen für geständige Drogenhändler in Sicht

Der Saarpfälzer hatte sich gleich nach seiner Festnahme im November 2020 der Staatsanwaltschaft als Kronzeuge zur Verfügung gestellt und mehrfach in den vier seit April 2021 am Landgericht parallel laufenden und nach zwei Jahren Dauer in diesem Januar abgeschlossenen Verfahren gegen ursprünglich elf Mitglieder einer Drogenbande Rede und Antwort gestanden (wir berichteten). Wofür er bereits einen hohen Preis gezahlt hat: Der Saarpfälzer befindet sich immer noch in einem Zeugenschutzprogramm, wird rund um die Uhr von einer Spezialeinheit des Landeskriminalamtes abgeschirmt. Vier bis fünf dieser, mit schwarzen Sturmhauben unkenntlich gemachten Beamten sind auch bei den aktuellen Verhandlungsterminen im Landgericht seine ständigen Begleiter.