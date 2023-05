Straßentheater-Spektakel in Zweibrücken Ein Spektakel in doppeltem Sinne --- MIT BILDERGALERIE

Wenn Deutschland beim Eurovision Song Contest am Samstagabend auch in der Gunst der Zuschauer kaum punkten konnte, so hatte Zweibrücken am Wochenende gerade das Gegenteil zu bieten. Nicht in den unteren Rängen, sondern ganz oben bewegte sich der Zuschauer- und Gästezuspruch für das seit Jahren beliebte Straßentheater-Spektakel, das im gesamten Fußgängerzonenbereich der Innenstadt wieder über die große Bühne ging.