Zweibrücken: 100. Turnerjahrmarkt steht vor der Tür Es geht wieder rund – zum 100. Mal

Ein abwechslungsreiches Musik- und Kultur-Programm wurde zusammengestellt. Im Biergarten spielen am Freitag Take Five und am Samstag tritt die Firma Holunder auf. Sonntag ist dann ein bunter Nachmittag mit dem Zauberer Tonga, Alleinunterhalter Kusch, KVZ-Tanzgarde und VTZ-Kindergarde. Als besonderes Schmankerl tritt Heike Förch in ihrer Paraderolle als „Es Allerschenschd“ auf – Förch komme extra von ihrem Wohnort in Basel nach Zweibrücken gereist.