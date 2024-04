Prozessauftakt im Landgericht Zweibrücken Blutiger Überfall auf Syrer und Klautour im Outlet

Ohne das Urteil vorwegnehmen zu wollen, dürfte bereits jetzt wahrscheinlich sein: Seine Strafe wird höher ausfallen als die über seinen Landsmann verhängte. Denn Oberstaatsanwältin Kristine Goldmann legte dem 26-jährigen Angeklagten nicht „nur“ dessen aktives Mitwirken an jenem blutigen Überfall auf den Syrer und bei der Outlet-Klautour zur Last. Sie warf ihm drei weitere, teils schwere Diebstähle vor. So sollen er und ein anderer Landsmann am 26. Juni 2023 in einem Lebensmittel-Discounter eine Schachtel Zigaretten eingesteckt und versucht haben, sie in der Hosentasche an der Kasse vorbei zu schmuggeln. Das Duo wurde allerdings von den Laden-Detektiven über eine Video-Kamera beobachtet und gestellt. Im Büro des Wachpersonals soll der Marokkaner laut übereinstimmenden Zeugenaussagen dann ausgerastet sein, seinen Kopf mehrmals gegen einen Spiegel und einen Schrank geschlagen haben. Mehr noch: Einem der drei anwesenden Sicherheitsleute soll er unvermittelt so heftig getreten haben, dass dessen Kniescheibe brach und der Angestellte danach mehrere Tage im Krankenhaus verbringen, dort behandelt werden und sich später eine Zeit lang unter heftigen Schmerzen auf Krücken stützen musste. Auch ein Klappmesser war bei den Zigaretten-Dieben gefunden worden.