„Nordklänge“-Konzert in der Ixheimer Friedenskirche Kammerchor in ganz neue Sphären aufgestiegen

Dorothea Jakob, das zeigt dieses Konzert, hat den Kammerchor in ganz neue Sphären geführt. Der Chor scheint in ihren Händen wie eine Uhr in der Hand eines Schweizer Uhrmachers: Alle vokalen Zahnräder greifen in einer Präzision ineinander und füllen doch jede gesungene Note mit Emotion und Empathie für die Seele der einzelnen Kompositionen.