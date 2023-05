VTZ blickt vergnügt zurück Der Pfingstmarkt — eine Zweibrücker Institution

Pfingstmarkt – das ist in Zweibrücken die große Leichtigkeit des Seins. Einfach mal den Alltag abschütteln. Und Eintauchen in eine Welt heiteren Vergnügens. Zum 100. Mal findet das bunte Treiben in diesem Jahr statt. Der Merkur berichtete vergangene Woche ausführlich über das Programm für 2023; der Startschuss fällt am Freitag, am Dienstagabend geht der Markt kurz nach 22 Uhr mit einem großen Jubiläums-Feuerwerk zu Ende.