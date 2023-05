Obstbauverein Wattweiler macht auf Probleme mit Misteln aufmerksam Den Obstwiesen droht Gefahr

In diesem Jahr findet zum zweiten Mal der Tomatenwettbewerb statt. Unter dem Titel „Wattweiler sucht die Startomate“ kann jeder seine selbst gezogenen Tomaten vorbeibringen. Dem Sieger winkt der Tomaten-Wanderpokal. Schriftführer Andreas Attinger denkt gerade über Möglichkeiten nach, die annähernd 900 Mitglieder des Vereins besser zu informieren. Neben der Webseite soll in Zukunft auch in den sozialen Medien für die Vereinsaktivitäten geworben werden.