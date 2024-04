„La Sandwicherie“ in Saarbrücken geschlossen „Ich hatte zwei Optionen: Mich selbst retten oder mit meinem Laden sterben“

„Ich hatte zwei Optionen: Mich selbst retten oder mit meinem Laden sterben“, sagt der nun ehemalige Besitzer der „La Sandwicherie“ in der Eisenbahnstraße in Saarbrücken. Nach nicht einmal sechs Monaten ist es aus mit dem Ort, der mit Crepes und Paninis unter einem Dach das französische Flair in die Eisenbahnstraße bringen sollte. Der Schriftzug auf dem Schild ist schon halb abgepult. Der Besitzer sieht darin mehrere Gründe und spricht vom „größten Flop“ seiner Karriere.