Erhebliche Schäden am Gebäude Bis auf Weiteres geschlossen

Wie viel Geld die Täter erbeutet haben, wollten Polizei und Sparkasse am Montag aus sicherheits- und ermittlungstechnischen Gründen nicht verraten. Immerhin war auf Anfrage zu erfahren, dass der Automat nicht wie Geräte andernorts über eine Vorrichtung zum Färben der Geldscheine verfügt hat, was die Nachverfolgung der Beute erleichtert hätte. Geplant war das allerdings, so die Sparkasse. „Wir sind derzeit dabei, dieses System an allen Geldausgabeautomaten sukzessive zu installieren. Aufgrund der Lieferfristen für dieses zusätzliche Sicherheitssystem, war eine frühere Umsetzung leider nicht möglich“, heißt es in der Antwort der Sparkassen-Pressestelle auf die Merkur-Anfrage.