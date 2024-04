Gelände bei Villa Erna gekauft Tadano expandiert am Standort Dinglerstraße

„Der Vorteil ist: Wir haben dann nicht mehr so viele Transportwege und keine Beschädigungen dabei.“ Am Werk Wallerscheid (das bis Juni 2025 geschlossen werden soll, insgesamt will Tadano in Zweibrücken gut 400 der bislang rund 1100 Stellen streichen, wir berichteten) seien solche Tests nicht möglich, erläutert Steeb: Die Ausleger seien so hoch, dass dies luftfahrtrechtlich Problem mit dem Flugbetrieb bereiten würde. Wahrscheinlich werde Tadano den Mietvertrag in Bierbach dann auslaufen lassen.