Wirtschaftsminister vor Automanagern „BYD war nie im Spiel“ – Barke äußert sich ausführlich zu Ford in Saarlouis

Der saarländische Wirtschaftsminister Jürgen Barke (SPD) bestreitet, dass es einen Subventions-Wettlauf der Bundesländer untereinander um die Höhe der finanziellen Unterstützung von Autoherstellern geht, die auf der Suche nach einem neuen Produktions-Standort sind. „Es gibt diesen Wettbewerb nicht. Und schon gar nicht zwischen deutschen Standorten und den Bundesländern“, betonte Barke am Mittwoch auf dem „AKJ Automobilkongress“ in Saarbrücken vor rund 200 Spitzenmanagern der Branche aus dem In- und Ausland. „Es gibt auch keine Erpressbarkeit der Politik im Wettbewerb der Unternehmen um Standorte.“ Es gehe bei möglichen Ansiedlungen in Europa oft um ganz andere Fragen als Subventionen.