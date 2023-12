Weihnachtlich beleutete Traktoren sind wieder unterwegs Leuchtlindwurm und Weihnachtsmark

Am Freitag, 15. Dezember, führt die Route durch das Pirmasenser Land, am Samstag, 16. Dezember, durch das Zweibrücker Land. Es ist zu erwarten, dass auch diesmal wieder Familien und Schaulustige die Straßen säumen, Glühwein-Partys feiern und eine Riesenfreude an den rund 50 Fahrzeugen haben dürften. Am Sonntag und Montag besucht ein abgespeckter Konvoi verschiedene Altenheime in der Region, um auch den Senioren mit weihnachtlichem Lichterglanz und Weihnachtsmusik Freude zu bringen.