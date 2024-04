Am Freitagabend Stadtautobahn nach Unfall von 19-Jährigem stundenlang gesperrt

Ein 19-Jähriger hat am Freitagabend, 19. April, auf der A 620 in Saarbrücken in Fahrtrichtung Saarlouis die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Gegen 20:05 Uhr kollidierte mit der rechten Schutzplanke, drehte sich mehrfach um die eigene Achse und kam schließlich mittig der Fahrbahn zum Stehen. Wie die Polizei am Samstag mitteilt, blieb der Fahrer unverletzt. An dem Auto entstand ein Totalschaden.