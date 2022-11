Dr. Franz Walter wechselt nach Landstuhl : Ankermieter Radiologie-Praxis zieht aus Zweibrücker Himmelsberg-Fachklinik aus

Die Radiologie im Ex-Evangelischen Krankenhaus schließt. Foto: Rainer Ulm

Zweibrücken Was aus den Räumen wird, ist noch nicht entschieden. Der Vermieter hatte Dr. Franz Walter gekündigt. Der hat den Praxis-Sitz abgegeben und arbeit bald in Landstuhl.

In Zweibrücken gibt es ab sofort eine Arztpraxis weniger: Die „Radiologische Praxis am Himmelsberg“ von Dr. Franz Walter hat am Freitag zum letzten Mal Patienten behandelt. Der Radiologe hatte die Praxis seit über anderthalb Jahrzehnten im Gebäude des 2016 geschlossenen Evangelischen Krankenhauses betrieben.

2020 hatte die Helexier GmbH das Gebäude gekauft und betreibt darin die private „Himmelsberg Fachklinik“, für die Anfang 2022 eine eigene GmbH ausgegründet wurde. Walters Praxis gehörte zu den wenigen kassenärztlichen Angeboten im Gebäude.

Um Helexier gab es mehrfach Turbulenzen. Wohl auch deshalb machten, als am Donnerstag ein Bürger in der Facebook-Gruppe „Zweibrücken-Pfalz“ zu einem Foto der Himmelsberg-Fachklinik postete: „Die nächste Hiobsbotschaft steht vor der Tür“ und ergänzte „Dr. Walter geht raus“, in Zweibrücken schnell Gerüchte die Runde, der renommierte Radiologe habe wohl genug von dem Klinikbetreiber.

Tatsächlich aber traf nicht Dr. Walter die Entscheidung zum Auszug, ergaben am Freitag Merkur-Recherchen. Im Gegenteil: „Ich wäre gerne geblieben“, sagt Walter auf Anfrage. Aber: „Der Vermieter hat uns Rosenmontag gekündigt. Deshalb gehen wir raus.“ Danach „gab es noch einige Gespräche, um das zu kitten und einen neuen Vertrag zu machen“. Das blieb aber ergebnislos. „Heute habe ich hier die letzten Patienten behandelt. Nächste Woche räumen wir noch drei Tage aus, dann übergeben wir die Räume.“

Der Radiologe hat seinen Praxis-Sitz abgegeben an das Medizinische Versorgungs-Zentrum „MVZ Westpfalz“, das seinen Sitz in Landstuhl hat, aber auch Ärzte in Pirmasens. Wer einen „Praxis-Sitz“ für ein Versorgungsgebiet hat, darf Behandlungen bei den gesetzlichen Krankenkassen abrechnen. Die Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz (KV) habe seinen Praxis-Sitz öffentlich ausgeschrieben, der Zuschlag ging ans MVZ Westpfalz. In dessen Praxis in Landstuhl wird Walter nach Urlaub und Fortbildung ab 2. Januar als Arzt weiterarbeiten, auch für Kassenpatienten.

Die KV habe geprüft, ob die Sitz-Verlegung nach Landstuhl möglich ist. Wegen der geringen Entfernung (36 Autofahrtminuten) sei das Patienten aber zumutbar, habe die KV bestätigt, die Versorgungssicherheit im Raum Zweibrücken bleibe gewährleistetet. Je nach Wohnort hätten es einige seiner Patienten sogar kürzer nach Landstuhl, so Walter. In Zweibrücken gibt es weiter eine radiologische Praxis, nämlich in der Schillerstraße. Walter erinnert zudem daran, dass auch sein Vorgänger seinen Praxis-Sitz in einer Nachbarstadt hatte, Pirmasens. Auch damals habe die KV die Verlegung wegen der Nähe bewilligt.

Seine teuren Geräte verkauft Walter – denn in der MVZ-Praxis in Landstuhl sind schon zwei Radiologen, Geräte also vorhanden.

Was passiert mit Walters Personal, gut ein Dutzend feste Voll- und Teilzeitkräfte und etwa vier Medizinstudenten? „Das ist eine Betriebsübernahme, sie werden also automatisch vom MVZ weiterbeschäftigt.“ Normale Kündigungen seien wie immer möglich, dies betreffe aber zum Glück nur wenige Einzelfälle. Eine betroffene Reinigungskraft beschäftigt Walter künftig in seiner „Galerie privée“ im Zweibrücker Mannlichhaus. Mindestens vier bis fünf Angestellte wechseln mit Walter nach Landstuhl. Bei einigen weiteren ist das noch offen. Anderen sei die Fahrt zu weit, auch wegen der hohen Spritkosten. Walter ist froh, dass sie wegen des Fachkräftemangels wohl keine Probleme haben, in Zweibrücken oder näher an ihrem Wohnort andere Arbeit zu finden. Er helfe auch bei der Vermittlung. Ohne die Sicherheit für die Zukunft seines Teams hätte er die Praxis nicht aufgegeben, betont Walter und erinnert daran, wie viele ihm „in den ganzen Stürmen um das Haus, die es ja auch schon vor der Helexier-Zeit gab, die Treue gehalten haben“.

Walter hatte trotz der Turbulenzen immer auch öffentlich zu Helexier und der Himmelsberg-Fachklinik gestanden und in den ersten Monaten geholfen, Kontakte zu anderen Ärzten zu vermitteln. Nun aber sagt er: „Wenn ich am Mittwoch hier rausgehe und der Hammer fällt, dann ist mein Interesse an diesem Projekt passé.“

Warum der Vermieter ihm gekündigt habe, wisse er nicht, sagt Walter. Auch der Berater der Himmelsberg-Fachklinik, Klaus-Dieter Hielscher, wollte sich am Freitag auf Merkur-Anfrage nicht äußern, warum die Himmelsberg Fachklinik GmbH der Praxis kündigte: Dies seien vertragliche Interna.