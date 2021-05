Merkur-Fotorätsel : Ein Stern, der auch am Tag leuchtet

Wo hat unsere Fotografin nur dieses Motiv aufgespürt?

Wo solch ein Schild prangt, da gibt es auch genau das, auch wenn es derzeit noch heißt, geduldig zu sein und auf bessere Zeiten zu warten. Eine Geschichte hinter diesem Aufsteller ist ebenfalls im letzten Jahr zu Ende gegangen. Bleibt nur zu hoffen, dass sie eines Tages dennoch wieder weitergehen darf. Um was handelt es sich? Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de.

Und auch unser letztes Rätsel wurde erraten. Fotografin Françoise Martsch hatte die Figuren am Guldenweg am Bleicherbach an der Rückseite des Zweibrücker Rosengartens entdeckt. die erste richtige Lösung kam von W. Sax. nlg/Foto: nlg