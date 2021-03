Merkur-Fotorätsel : Die kürzeste Verbindung

Wo hat unsere Fotografin nur dieses Motiv aufgespürt?

Was beim heutigen Fotorätsel eher irgendwie technisch ausschaut, erfüllt einen ganz einfachen Zweck. Nur welchen? Und vor allen Dingen, wo wurde es aufgenommen? Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort bitte per E-Mail an merkur@pm-zw.de.

Und auch unser letztes Rätsel wurde erraten. Die Säulen entdeckte unsere Fotografin in der Zweibrücker Poststraße, an dem Gebäude, in dem sich das Restaurant Gleis 3 befindet. Am schnellsten von den zahlreichen Lesern, die das Motiv erkannt hatten, war nicht zum ersten Mal Mirjam Kerz. nlg/Foto: nlg