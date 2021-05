Weiteres DRK-Corona-Angebot in Zweibrücken : Neuer Testcontainer an der Schließ

Zweibrücken Das DRK öffnet einen zusätzlichen Container für Corona-Schnelltests – und zwar im Bereich der Schließ. Das teilte das DRK am Dienstag mit. Der Aufbau erfolge am Mittwoch, gestartet werde an Christi Himmelfahrt.