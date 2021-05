Wo hat unsere Fotografin dieses Motiv aufgespürt?

Ein Pferdekopf schaut in die Richtung, aus der die Menschen kommen. Tatsächlich handelt es sich aber nicht um den Eingang zu einem Gestüt, wie es in Zweibrücken naheliegend wäre. Wo befindet sich das steinerne Haupt also? Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de.